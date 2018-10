in foto: Foto Fanpage.it

Dopo soli dieci minuti dall'uscita dei bimbi da scuola all'istituto Maestre Pie Filippini di Terracina, Latina, si è scatenato il finimondo. La violenta tromba d'aria che ha devastato il comune costiero si è abbattuta anche in quella zona, via San Domenico, e ha letteralmente scoperchiato il tetto di un palazzo che si è abbattuto con violenza contro il muro della scuola. Come detto, fortunatamente i piccoli alunni delle suore erano già usciti da scuola da almeno una decina di minuti. Le immagini di quanto accaduto sono impressionanti: dalle fotografie scattate da un reporter di Fanpage.it si può vedere il palazzo accanto alla scuola senza più tetto e i rottami finiti tutti sul giardino dell'istituto delle suore.

Ieri una fortissima tromba d'aria sradicato molti alberi di pino soprattutto nella zona di viale della Vittoria, dove una Smart con a bordo due persone è stata presa in pieno e schiacciata da un tronco. Uno degli occupanti è morto praticamente sul colpo, l'altro è ricoverato in codice giallo in ospedale. Il bilancio complessivo è quindi di un morto, un ferito grave e otto in codice verde. Intanto il Comune ha reso noto che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse fino a domenica 4 novembre e riapriranno lunedì 5 novembre. Verrà emessa apposita ordinanza, si legge in un avviso pubblicato su Facebook.