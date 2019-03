in foto: Albero caduto in via Foce Micina – Fiumicino

I residenti di Fiumicino raccontano di una violenta tromba d'aria che si sarebbe abbattuta sul paese costiero intorno alle 21 di questa sera, 11 marzo 2019. Sul gruppo Facebook ‘Sei di Fiumicino se…' alcuni cittadini parlano di alberi caduti in via Foce Micina. Sarebbe caduta anche un'antenna in via Giovanni Cena e sarebbero crollati diversi alberi e pali della luce in tutto il territorio del comune. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i volontari della protezione civile.

Vento fortissimo a Roma, domani vento di burrasca in mattinata

In generale un fortissimo vento sta soffiando in diverse zone di Roma e della provincia. Per il momento in città non si segnalano disagi o alberi caduti. Per la giornata di domani, 12 marzo, previsto vento di burrasca in mattinata, ma in attenuazione nel pomeriggio e soprattutto in serata.