È rimasto ferito mentre era in cerca di funghi sulle sponde del Lago di Bracciano, nel territorio di Trevignano Romano. Protagonista dell'episodio un 70enne romano che si è infortunato ed è stato salvato dal personale sanitario del 118 e dai soccorritori del corpo Nazionale Soccorso Alpino. I fatti sono accaduti alle porte di Roma, in una zona boschiva. L'anziano stava setacciando il terreno in cerca di funghi, approfittando della giornata di sole e ammirando le bellezze naturalistiche del territorio circostante. Secondo le informazioni apprese, poco dopo si è ferito ad una gamba, forse a seguito di una caduta. Ricevuta la chiamata d'emergenza, subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i paramedici arrivati con l'eliambulanza del 118 della Regione Lazio e i volontari del CNSAS. I soccorritori hanno recuperato l'uomo, sollevandolo grazie a un verricello e portandolo a bordo del mezzo di soccorso.

L'anziano, una volta messo in sicurezza, è stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata. Arrivato nel pronto soccorso del nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento, le sue condizioni di salute sono buone e complessivamente sta bene. Ha riportato una ferita alla gamba ma le sue condizioni non sono gravi.