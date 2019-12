in foto: Il presepe subacqueo nel lago a Trevignano Romano

Un presepe subacqueo adagiato sui fondali del lago a Trevignano Romano. Un suggestivo spettacolo alle porte di Roma, visibile ai passanti dal molo che costeggia il centro del borgo. La Natività itinerante, che ogni anno si sposta facendo la spola tra i Comuni rivieraschi è stata inaugurata il 22 dicembre e si potrà ammirare fino al 12 gennaio. Non è bastata l'ondata di maltempo che ha imperversato sulla Capitale e sulla provincia ad impedire ai sub di immergersi per rendere omaggio a una tradizione nata nell'ormai lontano 2002. Muniti delle loro tute, hanno trascinato le statue, posizionandole sul fondo. Una rappresentazione accompagnata da una corona, che ogni dicembre viene dedicata a un tema diverso, quest'anno alle vittime di femminicidio, iniziativa a cui ha aderito anche Telefono Rosa. L'evento, giunto alla diciassettesima edizione, ospita ogni anno scuole sub provenienti dalla Capitale, carabinieri e vigili del fuoco. Centinaia di persone si immergono per assistere all'installazione del presepe autorizzato dall'Ente Parco del Lago di Bracciano.

Il presepe subacqueo a Trevignano Romano

Il presepe subacqueo a Trevignano Romano raffigura la Natività: Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, il bue e l'asinello. I personaggi protagonisti del Natale sono racchiusi in una capanna formata da alcuni pali che arrivano fino in superficie e fuoriescono dall'acqua nei pressi del molo, dove d'estate attracca il battello. "Le statuine sono in vetroresina, vuote, e al momento dell'installazione vengono calate dal pontile e riempite d'acqua, in modo che possano immergersi ed adagiarsi sul fondale a una profondità di circa due metri, dove sono assicurate con il supporto di alcune lastre di marmo – ha spiegato contattato da Fanpage.it Antonello Bentivegna, organizzatore Dnem, Dipartimento Nazionale Emergenza Mare – La composizione, visibile con lago calmo, sarà illuminata tutta la notte, grazie alle luci a led collegate con l'illuminazione crepuscolare, che si accendono con il buio". Una tradizione che si inserisce tra i Comuni del comprensorio sabatino, che vedono un calendario fitto di eventi natalizi, tra questi, il presepe vivente più grande d'Italia al Castello di Bracciano, con oltre duecento figuranti.

Gli eventi di Natale a Trevignano Romano

“La rappresentazione della natività subacquea è una delle ventisei diffuse su tutto il nostro territorio comunale che compongono la tradizionale manifestazione ‘Le vie dei Presepi' – ha commentato l'iniziativa Luca Galloni, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Trevignano Romano – Questa in particolare, oltre alla suggestiva attrattiva per via della sua singolare ubicazione, si arricchisce di significato, simboleggiando anche un inno al nostro amato lago in fase di recupero idrometrico che negli anni scorsi è salito alle note cronache per il drastico abbassamento dei suoi normali livelli". E ha aggiunto: "Un grande ringraziamento al Dnem e a tutte le associazioni che hanno realizzato questo particolare presepe”.