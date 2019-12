in foto: Una delle due renne vandalizzate a Trevignano Romano

Volevano trascorrere la serata a fare chiasso, su di giri per i fumi dell'alcol. Un gruppo di ragazzi, tutti maggiorenni, ha preso di mira le luminarie scenografiche natalizie, in un prato davanti alla sede Comunale di Trevignano Romano, alle porte di Roma. Un giardino incantato popolato due renne, un orso e simpatici funghetti brillanti, che impreziosivano il borgo, gioiello del lago di Bracciano. I giovani hanno preso di mira proprio i due cervidi, colpendoli ripetutamente a calci, fino a romperne le corna. Poi, non contenti, si son seduti sopra ai funghi, danneggiandone parzialmente il cappello.

Vandalizzate le luminarie a Trevignano: denunciato un ventunenne

I carabinieri della Compagnia di Bracciano, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti sul posto e hanno indagato per tentare di risalire all'identità del responsabile. I militari hanno identificato il gruppo di ragazzi, notati mentre si aggiravano in piazza la serata del danneggiamento, evidentemente ubriachi. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di risalire al diretto responsabile dell'atto vandalico. Si tratta di un ventunenne di Bracciano, con precedenti, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Un danno per l'amministrazione comunale del valore di circa 1500 euro.

Due nuove renne a Trevignano

"È giusto che chi danneggia un bene comune abbia piena coscienza della gravità del gesto che offende una intera comunità" ha detto contattato da Fanpage.it il vicesindaco di Trevignano Romano, Luca Galloni. "Come amministrazione esprimiamo soddisfazione per le repentine attività di indagine dei carabinieri: la denuncia e il perseguimento del caso è certamente un segnale educativo che speriamo arrivi a tutti". Nei prossimi giorni le renne distrutte saranno sostituite e ritorneranno fare compagnia agli altri personaggi luminosi.