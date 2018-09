in foto: Il cavallo caduto in una vasca a Trevignano Romano

Un cavallo è caduto in una vasca ed è rimasto intrappolato. È successo questa mattina intorno alle ore 10.30 in via Settevene Palo a Trevignano Romano, nell'area metropolitana di Roma Capitale. Sul posto in soccorso dell'animale sono intervenute due squadre dei pompieri di Roma con il supporto del nucleo Saf e della autogru. Non è chiaro come sia finito nella vasca. Si tratta di un comune di provincia in cui i cavalli pascolano allo stato brado, ci sono molti prati e gruppi di equitazione che organizzano escursioni nel verde della vegetazione, attraverso i sentieri dei boschi.

Il cavallo era caduto accidentalmente in una vasca rurale di acqua e fango. Sentendosi intrappolato, l'animale cercava una via di fuga, muovendosi in tutte le direzioni, senza successo. Era spaventato e nitriva. L'intervento dei vigili del fuoco è durato un paio d'ore ma alla fine il quadrupede è stato imbracato e posto in sicurezza in buone condizioni.