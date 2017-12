in foto: La nuova stazione della Metro C di Roma a San Giovanni

Per eseguire una serie di collaudi, necessari per l'apertura (prevista in primavera) della nuova stazione della Metro C a San Giovanni, gli orari della tratta subiranno delle variazioni. Da ieri, 26 dicembre, infatti le corse saranno programmate dalle 5 e 30 alle 23 e 30 in tutti i giorni della settimana (negli ultimi mesi erano state ridotte fino alle 20 e 30, sempre per eseguire lavori a San Giovanni). Fino al 2 gennaio 2018, dalle 5 e 30 alle 7 e 30 la frequenza sarà di un treno ogni 14 minuti sull'intera tratta Lodi-Pantano e in entrambe le direzioni. Dalle ore 7.30 alle ore 20.30, la frequenza dei treni sarà di 7 minuti sulla tratta Lodi-Alessandrino e di 14 minuti sulla tratta Alessandrino-Pantano. Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 la circolazione, si legge nel comunicato stampa di Atac, sarà perciò divisa in due servizi: Lodi-Alessandrino e Lodi-Pantano e dalla stazione Lodi partiranno, in alternanza treni con corsa limitata ad Alessandrino e treni con corsa completa sino a Pantano; dalle ore 20.30 al termine del servizio, la frequenza dei treni sarà di 14 minuti su intera tratta Lodi-Pantano.

Metro C, gli orari di Capodanno.

Il 31 dicembre e la notte di Capodanno i collaudi saranno sospesi e la frequenza della linea C della metropolitana di Roma sarà di 12 minuti sull'intera tratta e per tutta la giornata. L'orario serale verrà prolungato fino alle 2 e 30 di notte. Così si legge sul sito di Atac.