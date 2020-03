in foto: Foto di repertorio

Treni in ritardo tra Roma e Firenze. Il disservizio si è registrato stamattina presto, martedì 3 marzo. Secondo le informazioni apprese, a provocare il ritardo dei convogli è stato un guasto provocato da un incendio divampato all'interno della sala relè, una locale di circa 50 metri quadri, dove si trovano le apparecchiature elettriche, al binario 1 della stazione di Settebagni. Il rogo ha rallentato la circolazione a partire dalle ore 5. A darne notizia Rete Ferroviaria Italiana, che ha diffuso una nota per informare i passeggeri. Disagi che si stanno registrando in particolare sulla linea dell'Alta velocità a media e lunga percorrenza e sui convogli regionali da e per la Capitale, con ritardi e cancellazioni. Un martedì di passione per i pendolari che si spostano anche per lunghe tratte per studio o per lavoro. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono al lavoro da stamattina i vigili del fuoco con una squadra di Nomentano che sono intervenuti con l'aiuto di un'autobotte per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona e ristabilire il prima possibile la normalità. In stazione anche le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana. Come informa Luceverde Roma, al momento i treni al momento viaggiano con ritardi fino a 120 minuti.

Sempre sulla linea dell'Alta velocità Roma – Firenze la mattina presto di una settimana fa, lunedì 24 febbraio, si sono registrati forti disagi, con treni in ritardo fino a 40 minuti per un inconveniente tecnico a un treno passeggeri regionale fermo tra Settebagni e Capena, che ha provocato rallentamenti alla circolazione. Un disservizio che ha avuto ripercussioni anche sulla linea FL1 Roma – Orte, con variazione e cancellazioni ai convogli in transito.