Treni in ritardo sulla Roma Viterbo per un guasto alla linea ferroviaria a Bracciano

Treni in ritardo sulla linea ferroviaria Roma- Viterbo, in entrambe le direzioni dalle ore 6 di questa mattina mercoledì 31 ottobre. I treni potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni e limitazioni per un guasto tecnico nella stazione di Bracciano. Terzo giorno consecutivo di disagi per i pendolari.