in foto: Immagine di repertorio

Treni in ritardo sulla linea ferroviaria Roma-Cassino dove una ragazza è stata urtata da un convoglio in transito alla stazione di Sgurgola, in provincia di Frosinone. L'incidente sui binari è successo questa mattina, venerdì 22 febbraio. Una tragedia sfiorata, un episodio che avrebbe potuto concludersi male ma fortunatamente è stato scongiurato il peggio. A comunicare l'accaduto il portale Rfi, Rete ferroviaria italiana, che ha informato i pendolari che utilizzano la linea per spostarsi per studio o per lavoro. Secondo le informazioni apprese, la studentessa stava aspettando il treno in transito in direzione Roma sulla banchina quando, per motivi non noti, è stata urtata dal convoglio che fortunatamente era già in fase di frenata e procedeva lentamente in stazione. Preoccupazione tra i pendolari in attesa di salire a bordo del treno che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 118. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che l'ha soccorsa e medicata sul posto per una ferita lieve a un braccio. La ragazza sta bene e per fortuna ha avuto soltanto un grande spavento, senza riportare gravi conseguenze.

Treni in ritardo sulla Roma-Cassino

La circolazione è ripresa intorno alle 8.55 ma i treni circolano con ritardi accumulati fino a un'ora. Il traffico è stato bloccato alle 8 sulla linea Roma-Cassino in direzione Roma. Inevitabili i disagi e le ripercussioni sui pendolari che utilizzano la tratta.