Treni in ritardo sulla Roma-Viterbo per un incidente sulla linea ferroviaria. Un'auto ha sfondato il passaggio a livello di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. A segnalare l'accaduto a Fanpage una pendolare: "Dal treno si vedeva la sbarra completamente a terra". È successo intorno alle 17.15 di questo pomeriggio, mercoledì 7 novembre. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e svolgere i rilievi del caso. "Il passaggio a livello si trova una zona industriale, poco fuori dal centro del paese, comunque raggiungibile a piedi e separa la strada principale dal supermercato – ha spiegato un residente – noto gli automobilisti che quando la sbarra si chiude, presi dalla fretta, invece di rallentare, accellerano, per sbrigarsi a passare e non dover attendere il transito del treno. Questo è il risultato". Sui social, gli utenti hanno segnalato numerosi disagi sulla linea, con ritardi e cancellazioni in entrambe le direzioni. "La app di Trenitalia non mostra partenze da Viterbo!" si legge su Facebook.