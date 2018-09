in foto: Immagine di repertorio (Foto LaPresse)

Un venerdì mattina di passione per gli utenti della linea ferroviaria FL6 Roma – Cassino. Due treni regionali sono stati cancellati per un guasto di quasi quattro ore fra Ciampino e Colle Mattia. Ritardi fino a un'ora e corse limitate. La circolazione dei treni è stata rallentata specialmente in direzione sud. I disagi sono iniziati intorno alle 6 di oggi 14 settembre e sono continuati per diverse ore, creando problemi ai viaggiatori, specialmente ai pendolari diretti per lavoro verso la Capitale. I treni hanno ricominciato a circolare normalmente intorno alle ore 10, smaltendo lentamente i minuti di ritardo accumulati durante il tragitto e con nuove partenze dei convogli.

Ritardi e cancellazioni treni Roma-Cassino

I ritardi e le cancellazioni dei treni sono stati provocati da un guasto che si è protratto per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi e lo hanno riparato dopo un lungo lavoro. Su Twitter Infotreno ha comunicato: "Risolti inconvenienti tecnici delle infrastrutture ferroviarie tra Cimapino e Colle Mattia. Circolazione in ripresa".