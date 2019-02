Treni in ritardo o cancellati sulla linea ferroviaria Roma Viterbo questa mattina, martedì 26 febbraio. Come informa Infotreno su Twitter pare che il disagio sia dovuto a un guasto tecnico avvenuto nella stazione di La Storta, alle porte di Roma, che sta causando notevoli problemi alla circolazione da e per Roma per il quale: "i treni potranno subire ritardi, limitazioni o cancellazioni" si legge. Mattina di passione per i pendolari che quotidianamente si spostano in città per studio o per lavoro che segnalano treni in ritardo fino a un'ora, in progressivo aumento. Per quanto riguarda le limitazioni registrate, il treno 7386 da Roma Ostiense a La Storta, oggi ha terminato la corsa a Roma San Pietro, mentre il 7404 da Monterotondo a Cesano, è stato interrotto a Roma Ostiense. Risultano per il momento cancellati il treno 7390 delle ore 8.07 proveniente da Roma Ostiense e diretto a La Storta ed il 7389 delle ore 8.31 in direzione opposta. Malcontento tra i viaggiatori: in tanti hanno segnalato e commentato sui social network il disagio: "Ieri guasto a La Storta, oggi guasto La Storta. Spesso e volentieri più giorni consecutivi guasti nella stessa stazione" scrive Marco.

Guasto a La Storta: treni per Roma in ritardo o cancellati

Gli utenti della linea si sono confrontati sui gruppi Facebook dedicati ai pendolari, aggiornandosi in tempo reale della posizione del treno "24045. Fermissimi prima di La Storta. Non si sa per quanto" scrive Claudia. "Siamo ostaggi, costretti a restare qua dentro, stretti come sardine" spiega Francesco. Al momento la circolazione appare congestionata. Per quanto riguarda le altre linee questa mattina non si registrano particolari disagi. Infotreno, sempre su Twitter informa che la linea ferroviaria FL1 da Fiumicino Aeroporto a Orte, fino al 29 marzo, il treno 22015/21740 termina la corsa a nella stazione di Fara Sabina. E comunica che : "I viaggiatori diretti a Orte troveranno a disposizione bus sostitutivi. Così come, sempre sulla stessa linea fino al 29 marzo, dal lunedì al venerdì, il treno 21783/22062 parte da FaraSabina.