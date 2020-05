in foto: Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato (La Presse)

"Siamo sulla strada giusta: è un buon risultato, di tutta la nostra comunità che ci dà fiducia", così il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha commentato i nuovi dati sui contagi da coronavirus che vedono il trend dei contagi nel Lazio sotto l'1 per cento. Il governatore ha affidato a Twitter il suo commento spiegando che ora ci vuole un'immensa responsabilità da parte di tutti per far sì che vengano garantiti distanziamento fisico e rispetto delle regole: "Andiamo avanti in sicurezza", ha twittato Zingaretti.

Record positivo per il terzo giorno giorno consecutivo

I dati di oggi venerdì primo maggio hanno fatto segnare per il terzo giorno consecutivo un record positivo dall'inizio dell'emergenza. L'assessore alla Sanità del Lazio ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono stati 56 i nuovi casi di contagio mentre i decessi sono stati otto. I nuovi guariti sono 165, tre volte i nuovi ammalati. Non si registrano nuovi casi nella provincia di Frosinone, mentre si sono registrati 5 nuovi contagi a Latina e provincia e un nuovo caso rispettivamente a Rieti e Viterbo.

I nuovi guariti sono 165 nelle ultime 24 ore

"Oggi registriamo per il terzo giorno consecutivo un dato record per i guariti, che sono stati 165 (1.872 totali) nelle ultime 24 ore, il triplo dei nuovi casi positivi, che sono stati 56 nelle ultime 24 ore, con un trend per la prima volta sotto all'1%. In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita", ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.