La bellezza di 3mila dosi di cocaina, per nascondere le quali aveva utilizzato un innocente orsetto di peluche: l'uomo, un 34enne di Roma, è stato scoperto e arrestato dai ‘falchi' della sesta sezione "Contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile che, soprattutto nel fine settimana, hanno intensificato il pattugliamento e l'azione repressiva nelle piazze di spaccio della Capitale.

Insospettiti dall'atteggiamento del 34enne, già noto alle forze dell'ordine, i poliziotti lo hanno controllato e hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione: la cocaina già suddivisa in dosi e denaro contante sono stati trovati nascosti in un orsetto di peluche. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.