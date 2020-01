Brutto incidente ieri sera in via Oderisi da Gubbio 222, in zona Marconi. Un uomo di 43 anni si è ribaltato con l'auto intorno alle 22 di ieri sera, spaventando i residenti e le persone che in quel momento si trovavano nei locali della zona. Subito soccorso, l'uomo è stato portato all'ospedale in codice rosso per la dinamica, ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi scientifici del caso, gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale: nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture, il 43enne si è schiantato da solo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sull'uomo sono stati effettuati i test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, come da prassi in questi casi. Gli esiti sono ancora attesi.

Incidente a Marconi, 43enne sottoposto a test per alcol e droga

Secondo alcuni testimoni presenti sulla scena, il 43enne avrebbe preso una macchina parcheggiata mentre procedeva a velocità sostenuta lungo via Oderisi da Gubbio, e per quello si sarebbe ribaltato con la sua auto, una Toyota che si è completamente girata su se stessa. Da quanto si apprende, quel tratto di strada non sarebbe nuovo a incidenti stradali e da tempo i residenti chiedono maggiore sicurezza soprattutto per i pedoni che attraversano. Al momento dell'incidente c'erano poche persone in strada: fortunatamente nessuno è rimasto ferito, e il conducente dell'auto non è in gravi condizioni nonostante la tremenda dinamica. Coloro che hanno assistito alla scena, infatti, hanno da subito temuto il peggio. Fortunatamente l'uomo se la caverà: quello che resta da capire è perché sia uscito fuori strada perdendo il controllo della vettura.