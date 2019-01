in foto: Foto di Arianna dal gruppo Facebook "Sei di Aprilia se"

Lo spettacolare scatto è stato realizzato questa mattina ad Aprilia, in provincia di Latina, dove dalla città all'orizzonte si scorgono in lontananza tre trombe d'aria. Alcuni giorni fa un fenomeno simile era stato visibile dalla spiaggia della vicina Anzio, anche in questo caso la foto era finita su Facebook facendo il giro delle pagine locali con le foto e i video delle tre trombe d'aria ben visibili sul mare postate su molti gruppi di cittadini residenti su questo tratto di litorale laziale.

Meteo Roma e Lazio week end

Il prossimo fine settimana di sabato 19 e domenica 20 gennaio sarà all’insegna del maltempo, con piogge e temporali a causa su Roma e sulle altre province del Lazio, a causa di un forte vortice depressionario che terrà in ostaggio l’Italia. Le temperature torneranno ad abbassarsi e per la prossima settimana è prevista una nuova ondata di gelo con possibili nevicate anche a bassissima quota.