in foto: La protesta dei cittadini di via Sante Bargelllini, rimasti senz’acqua da tre giorni

Da tre giorni gli inquilini delle case popolari di via Sante Bargellini, una traversa di via Tiburtina a Roma, sono senz'acqua e oggi hanno protestato in strada cercando di bloccare la Tiburtina all'altezza di Casal Bruciato. La protesta è animata dalle 270 settanta famiglie che vivono nelle case popolari ed è durata circa un'ora e mezza, fino alle 20 di questa sera. Sul posto è intervenuta la polizia in assetto antisommossa.

I residenti: "E' così da anni e nessuno fa niente"

"E' così da anni e nessuno fa niente", spiegano i cittadini. E in effetti un anno fa esatto si è verificata la stessa cosa. Dopo due giorni senz'acqua i residenti di via Bargellini scesero in strada per bloccare la Tiburtina. "Da anni non viene fatta manutenzione alle case popolari perché attualmente il Comune non ha l’appalto in essere. Il Comune ha elargito circa 40mila ad ogni municipio per la manutenzione, nel caso del IV sono stati già spesi, intanto esiste un appalto vecchissimo di diversi milioni di euro bloccato dalle maglie della burocrazia”, spiegava un anno fa l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia e attuale consigliere regionale Fabrizio Ghera.