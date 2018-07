in foto: Il logo della Tre – foto di repertorio

I servizi internet della rete telefonica 3 Italia risultano non funzionanti dalle prime ore di questa mattina. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 6 e 30 e molti problemi si stanno verificando in tutta Roma. Ancora ignoti i motivi che hanno portato al malfunzionamento della rete.

Le segnalazioni arrivano soprattutto dal nord Italia, ma anche in molti quartieri della Capitale i cittadini lamentano disservizi. Stando a quanto si apprende, i problemi maggiori sarebbero stati riscontrati dagli abbonati sulla rete internet, mentre, almeno a Roma, le telefonate sarebbero funzionanti. Alle 10 di questa mattina nella Capitale il servizio ancora non è stato ripristinato. In tutti i gruppi Facebook dei quartieri di Roma i cittadini segnalano disservizi sulla rete internet.

Tre Italia down in tutta Italia, il messaggio dell'azienda su Twitter

Il messaggio della Tre su Twitter attraverso l'account ufficiale:

"Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio". Per ora l'azienda non ha rilasciato altre comunicazioni in merito.

A un utente (alle 9 e 43) l'azienda risponde, sempre su Twitter: "Ciao! Stiamo lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti!".