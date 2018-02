Un incidente mortale si è verificato alle 4.30 della mattina di oggi, domenica 25 febbraio, in via del Fosso di Dragoncello ad Acilia, quartiere alla periferia di Ostia. Qui un uomo di quarant'anni è stato travolto e ucciso da una Fiat Punto. Da quanto si apprende stava trasportando in una carriola del materiale edile, camminando al bordo della strada. Sbalzato sull'asfalto dopo un volo di diverse decine di metri, quando sul posto è giunto il personale sanitario del 118 ormai non c'era più niente da fare.

Ventenne rischia incriminazione per omicidio stradale.

A bordo della vettura killer un ragazzo di vent'anni che, invece di fermarsi a prestare soccorso si è dato alla fuga. Più tardi si sarebbe recato, assieme all'amico con cui viaggiava, all'ospedale Grassi di Ostia perché sotto choc e lievemente ferito. In compagnia del padre è poi tornato sul luogo dell'incidente, qui gli agenti lo hanno ascoltato ricostruendo l'intera vicenda. Da quanto si apprende il giovane è stato sottoposto ai test per verificare se fosse alla guida sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti, test risultati negativi. Ora gli inquirenti dovranno stabilire se ci sono le condizioni per procedere con un'incriminazione per omissione di soccorso e per omicidio stradale.