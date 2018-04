Paura, questo pomeriggio, per il segretario del Pd Roma Andrea Casu, investito da un pirata della strada in corso Italia, mentre era in sella alla sua Vespa, e trascinato sull'asfalto per oltre 30 metri prima di andare a sbattere contro un guardrail. Ad impedire che l'uomo potesse subire conseguenze ancora più gravi è stato un tassista, che ha bloccato le auto in transito. A rendere noto quanto accaduto al segretario del Partito Democratico capitolino è la stessa federazione romana dei Dem, che in una nota spiega: "Mentre era alla guida del suo scooter è stato investito oggi da un pirata della strada che speriamo trovi al più presto il coraggio di autodenunciarsi dopo essersi dato pavidamente alla fuga lasciando un ragazzo sull'asfalto". Trasportato al Policlinico Umberto I, al segretario del Pd è stata diagnosticata la frattura della spalla sinistra.

Claudia Daconto, responsabile della comunicazione del Pd Roma, in una nota invece augura a Casu una pronta guarigione: "Voglio esprimere il miei più calorosi auguri di pronta guarigione ad Andrea Casu che mentre era alla guida del suo scooter è stato investito oggi da un pirata della strada che spero trovi al più presto il coraggio di autodenunciarsi dopo essersi dato pavidamente alla fuga lasciando un ragazzo sull'asfalto. Ad Andrea voglio dire: torna presto al lavoro e alla lotta, come ami sempre ripetere, perché il Pd Roma ha bisogno del suo segretario e io del mio amico".