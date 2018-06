Notte di controlli a raffica per i Carabinieri di Trastevere, che alla fine hanno arrestato tre persone, ne hanno denunciate altre quattro e sanzionate altre tredici più un autista di una limousine. Il tutto nel quartiere trasteverino, dove i carabinieri locali hanno agito assieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Speciale.

In primis, è stato portato nel carcere di Regina Coeli un ventitreenne del Gambia, rintracciato dopo aver rubato la borsa ad una turista cinquantasettenne americana, al cui interno vi era anche un costoso iPhone. L'uomo, localizzato grazie alla funzione "trova il mio iPhone" all'altezza di piazza Trilussa, è risultato essere senza occupazione, con precedenti specifici, nonché colpito da un ordine di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G e la sostituzione con la detenzione in carcere, emesso in data 16 maggio dal Tribunale Ordinario di Roma.

Stessa sorte per un quarantanovenne romeno, sorpreso a bordo di un'automobile risultata rubata lo scorso 5 giugno a Castel Volturno, nel casertano: accusato di ricettazione, è finito anch'egli a Regina Coeli. Il terzo arresto riguarda invece un diciottenne romano che, trovato in possesso di una bottiglia di bevanda alcolica in vetro, e dunque in violazione dell'ordinanza sindacale, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, tentando la fuga spingendo via i militari. Portato ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, sarà sottoposto a rito direttissimo.

Tre cittadini rumeni, invece, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso, per aver rubato il portafoglio ad un turista quarantaquattrenne spagnolo in piazza Mastai. Un leccese di quarantotto anni alla guida di una limousine con a bordo otto clienti per una festa privata al Gianicolo, è stato invece trovato senza i necessari permessi per la sua attività professionale: la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre l'uomo è stato sottoposto a contravvenzione

Oltre quattromila gli euro di multa comminati a due ristoranti, uno in vicolo del Bologna ed uno in vicolo del Cinque, dopo il ritrovamento di prodotti gastronomici impropriamente congelati nonché per mancanza di tracciabilità, oltre che per dei prodotti ittici messi a scongelare all'interno bacinelle piene d’acqua. Sequestrati anche trenta chili di alimenti. Infine, tredici giovani sono stati fermati, identificati e sanzionati per aver consumato bevande alcoliche oltre l'orario consentito, violando così l'ordinanza anti-alcol capitolina.