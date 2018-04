Una donna di 44 anni, maestra di scuola materna, è morta questa mattina dopo essere precipitata dal terzo piano dell'appartamento dove viveva nel rione di Trastevere, in pieno centro a Roma. La tragedia si è consumata attorno alle 8.00, quando la 44enne è volata nel vuoto fino a schiantarsi nel cortile interno della palazzina. Il soccorsi sanitari del 118 giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

In quel momento in casa vi erano i genitori dell'insegnante, che si trovano sotto choc. Ascoltati dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, la madre e il padre hanno spiegato di non conoscere le ragioni di quello che sembra essere al momento un gesto volontario. All'interno dell'abitazione non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi d'addio. Sulla morte della donna è stata aperta un'inchiesta e la salma è stata messa disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrebbe disporre l'autopsia sul corpo.