Weekend a serrande chiuse per il famoso bar "San Calisto". Il locale della movida trasteverina, che prende il nome dall'omonima piazza, resterà chiuso tre giorni per disturbo della quiete pubblica e musica ad alto volume senza i permessi. Questa mattina i carabinieri hanno messo in atto il provvedimento e appeso un avviso sulle mura esterne dell'attività. A denunciare i fatti sono stati i residenti che abitano vicino alla piazza: infastiditi ed esasperati dagli schiamazzi notturni hanno chiamato le forze dell'ordine che si sono recate sul posto per alcuni controlli e per verificare che tutto fosse in regola.

Chiuso bar "San Calisto"

Secondo quanto appreso in una nota, i carabinieri avrebbero portato avanti il provvedimento per la documentata frequentazione del luogo da parte di persone con precedenti penali e per il disturbo al riposo ed alla quiete pubblica in orario notturno. I clienti infatti, gridavano e facevano rumore mentre i residenti dormivano, disturbandoli. Inoltre il locale avrebbe organizzato una serata d'intrattenimento con musica alta nelle vicinanze del bar, senza avere le autorizzazioni necessarie.