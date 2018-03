in foto: Mauro R. ucciso nella notte davanti a un bar di Mentana, Roma

Mauro R., 54 anni, è stato ucciso davanti a un bar di Mentana, Roma. Questa notte aveva appena finito di consegnare i cornetti in un locale di via delle Molette quando è stato aggredito da una persona. Il fatto è avvenuto intorno all'1 e 30. Trovato riverso a terra in strada, è stato soccorso e accompagnato all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dov'è morto nel pomeriggio di oggi a causa delle lesioni provocate dai colpi sferrati dal suo aggressore. Aveva profonde ferite al volto e il cranio praticamente fracassato. Questa sera i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo, coadiuvati dai militari della Stazione di Mentana, hanno arrestato un 30enne di Mentana, con precedenti, accusato dell'omicidio del 54enne.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo avrebbe atteso la sua vittima all'uscita del bar. Là avrebbe chiesto il saldo di un debito di poche centinaia di euro e così, di fronte al rifiuto di Mauro, il 30enne gli ha sferrato alcuni pugni sul volto facendolo cadere a terra. Il ragazzo si sarebbe poi allontanato dopo essersi reso conto della gravità del gesto. Alcuni avventori del bar hanno notato l’uomo a terra, riverso in una pozza di sangue, e hanno chiamato immediatamente il 118. L'arrestato è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia a Roma a disposizione degli inquirenti. I Carabinieri continuano le indagini alla ricerca di un eventuale complice dell'aggressore. Il nome della vittima è stato diffuso dal quotidiano locale IlTiburno.