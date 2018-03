Le regioni centrali tirreniche continueranno ad essere esposte martedì ad un flusso di correnti instabili di Libeccio; il tempo nel Lazio sarà quindi caratterizzato da piogge e rovesci, a tratti anche intensi, su buona parte della regione ed in attenuazione nel pomeriggio sulle zone costiere. Temperature minime in lieve rialzo, massime stabili. Venti moderati tra Sud-Ovest e Sud-Est sulle coste, deboli da Sud-Ovest sulle aree interne; tesi da Sud-Ovest in quota. Mari molto mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da temporali, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 3 sarà di 11°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 22km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 26km/h, alla sera moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 27km/h.

Frosinone: maltempo e piogge, temperatura minima 8°C, massima 11°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 21km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 29km/h e 35km/h, moderati da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 18km/h.

Latina: pioggia e temporali, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 13°C, la minima di 11°C alle ore 4. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 28km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 24km/h e 31km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest alla sera con intensità tra 20km/h e 26km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da maltempo, temperatura minima 7°C, massima 8°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 19km/h, al pomeriggio moderati da Sud con intensità tra 17km/h e 26km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 16km/h e 26km/h.

Viterbo: piovoso con possibili temporali, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 7 sarà di 7°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 14 e 22km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità tra 12km/h e 21km/h, moderati da Sud-Ovest alla sera con intensità tra 12km/h e 22km/h.