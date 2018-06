I tram della linea 2, 3 e 19 si fermano per venti giorni. Partiti ieri i cantieri in via Ulisse Aldovrandi che dureranno fino al 17 luglio. La manutenzione riguarderà l'intera struttura tramviaria. Nei pressi dell'area interessata ai lavori saranno in vigore anche i divieti di fermata, di sorpasso e gli automobilisti dovranno rispettare un limite di velocità di 30 chilometri orari. Nelle strade vicine saranno in vigore precedenze e direzioni obbligatorie: attenzione in via delle Tre Madonne, via di Villa Sacchetti, via Mercati, viale delle Belle Arti e largo Pablo Picasso.

Linee tram sostituite da bus

Come si legge in una nota di Atac, le linee tram 2,3 e 19 saranno sostituite da autobus:

Linea tram 2

La linea tram 2 sarà sostituita sull'intera tratta, il bus sostitutivo denominato 2Bus parte da capolinea piazza Mancini e percorre viale Pinturicchio, via A. Romano, lungotevere Thaon di Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, via Gianturco, via Vico, piazzale Flaminio, viale Washington, viale Fiorello La Guardia, viale Washington, piazzale Flaminio (salita e discesa dei passeggeri), via Vico, via Gianturco, via Azuni, piazzale della Marina, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, via Chiaradia, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon di Revel, via Longhi e piazza Mancini.

Linee tram 3 e 19

Le linee tram 3 e 19 saranno sostituite nella tratta piazza di Porta Maggiore-Valle Giulia/Risorgimento. Il bus sostitutivo denominato 19-3bus in direzione Risorgimento parte da piazza di Porta Maggiore e percorre piazzale Labicano, viale Scalo San Lorenzo, interno corsia tram fino a viale Rossini altezza via Bertoloni dove percorre la corsia laterale fino a via Aldrovandi, poi transito in corsia tramviaria fino a piazza Risorgimento. In direzione piazza di Porta Maggiore da piazza Risorgimento transito in corsia tramviaria fino a piazzale delle Belle Arti, viale Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, viale Parioli, piazza Ungheria, transito in corsia tramviaria fino a viale dello Scalo San Lorenzo e piazza di Porta Maggiore.

Linea N10

La Linea10 da piazzale delle Belle Arti, via Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, viale Parioli e piazza Ungheria

Fermate modificate

Linea 2

Direzione piazzale Flaminio

– Via Flaminia altezza via fratelli Archibugi (80628), fermata effettuata in corsia laterale di via Flaminia altezza civico 195

– Via Flaminia altezza via Guidi Reni (80626), via Flaminia altezza via Cesare Fracassini (80627): fermate effettuate in corsia laterale in concomitanza con le linee bus

– Piazza dei Caracci, 20 metri prima di via Flaminia (80625): fermata effettuata in via Flaminia

Direzione piazza Mancini

– Piazzale Ankara (80620), piazza Apollodoro (80621), viale Tiziano (80622): fermate effettuate in corsia laterale in concomitanza con le linee bus

Fermata soppressa

Viale Pinturicchio (80623)

Linee 19 e 3

Fermate soppresse in direzione Porta Maggiore. Il bus sostitutivo transita in viale Bruno Buozzi

Viale delle Belle Arti, 35 metri prima di piazzale Villa Giulia (76812)

Viale delle Belle Arti, 25 metri prima di via Omero (71845)

Via Ulisse Aldrovandi, 35 metri dopo via Mangilli (71254)

Viale Gioacchino Rossini, 30 metri dopo via Mercadante (71849)

Viale Gioacchino Rossini, 25 metri prima di via Paisiello (71259)