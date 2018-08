Un'auto è finita fuori strada sulla Salaria all'altezza di Borgo Santa Maria, nel comune di Fara Sabina, in provincia di Rieti. La vettura è finita contro un cancello a velocità elevata: l'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo all'uomo che si trovava alla guida, un sessantenne di cui non è nota l'identità. In fin di vita la moglie, trasportata in elicottero al Policlinico Gemelli e in condizioni disperate. La coppia è di Albano Laziale, in provincia di Roma: non è ancora chiaro se nell'episodio sia rimasta ferita anche una terza persona. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 16.15 all'altezza del chilometro 39. Ancora da accertare le cause, anche se l'asfalto reso viscido dalla pioggia e la velocità sostenuta alla quale la vettura, una potente Mercedes P 200, stava viaggiando, potrebbero aver contribuito a far perdere il controllo al conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale dell'Anas oltre ai mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli e il traffico è stato deviato sulla viabilità locale: sulla Salaria si sono immediatamente formate lunghe file.