in foto: Il 21enne Gianluca Domenicone, una delle vittime dell’incidente di ieri notte (Facebook)

Tre morti e due feriti. Questo il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte lungo la superstrada che collega Cassino con Formia, tra le province di Frosinone e di Latina. Lo schianto ha coinvolto due vetture, una Volkswagen Golf e una Bmw X3, un suv, attorno all'una. Non sono ancora chiare la dinamica dell'incidente, sul quale indagano le forze dell'ordine. Le tre vittime sono Gianluca Domenicone, di 21 anni, il 44enne Franco Nardone e il 30enne Antonio D'Alterio. Secondo le prime informazioni erano tre amici residenti a San Giorgio a Liri (Frosinone) che, assieme ad altri loro conoscenti, dopo aver trascorso una serata fuori stavano rientrando a casa: si trovavano a bordo della Golf.

Il dolore di amici e conoscenti delle vittime.

Nello schianto, molto violento, sono rimaste ferite anche le due persone che si trovavano sulla Bmw: si tratta di una coppia, portata in codice rosso al policlinico Umberto Primo di Roma. Le loro condizioni sono giudicate molto gravi. La superstrada dopo lo schianto è stata chiusa per diverse ore e riaperta solo all'alba. I soccorritori si sono trovati di fronte una scena agghiacciante: nell'urto la Golf si sarebbe spaccata in due e i corpi delle tre vittime sono stati sbalzati all'esterno. Il magistrato di turno ha disposto l'identificazione delle vittime attraverso l'esame del Dna.

Gianluca Domenicone, una delle vittime, era originario di Cassino anche se viveva a San Giorgio a Liri. Sul profilo social del ragazzo, dove sono tante le foto assieme alla sua fidanzata e al suo cane, sono iniziati ad arrivare i commenti di amici e conoscenti, increduli per la sorte che è toccato al giovane ragazzo e agli altri due amici. Messaggi di cordoglio anche per Antonio D'Alterio: Ti porterò sempre nel mio cuore…6 sempre stato disponibile con noi…adoravi i miei figli, e loro mi chiedevano sempre di te! Riposa in pace", ha scritto un'amica del 30enne.