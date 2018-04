in foto: (Immagine di repertorio)

Uno scontro frontale tra due vetture. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un'anziana e ha causato altri due feriti, ricoverati in gravi condizioni. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera, nella giornata di Pasqua, tra la periferia di Roma e il comune di Guidonia Montecelio, a nord est della Capitale. Le due vetture che si sono scontrate frontalmente stavano entrambe procedendo lungo via di Marco Simone, tra il IV Municipio Tiburtino e il comune confinante. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro: sul posto, per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Quel che è certo è che l'impatto, avvenuto attorno alle 21, è stato molto violento: una donna di 90 anni, passeggera di una delle vetture, è morta sul colpo. Feriti in maniera grave anche i due conducenti delle auto, due uomini di 57 e 30 anni. Quando le ambulanze del 118 sono intervenute sul posto per l'anziana non c'era più ormai niente da fare. I due feriti sono invece stati soccorsi sul posto e poi trasportati in due ospedali vicini: il 57enne è stato ricoverato al San Giovanni di Tivoli e il 30enne all'ospedale Sandro Pertini. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso: le loro condizioni sono gravi. Le due vetture coinvolte nell'incidente sono una Peugeot 208 e una Ford Kuga. Per consentire le operazioni di soccorso ai feriti e i rilievi dei vigili la strada su cui è avvenuto l'incidente è rimasta chiusa a lungo.