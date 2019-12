in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente la scorsa notte ad Anguillara Sabazia dove un'auto con a bordo due ragazze è uscita fuori strada finendo per schiantarsi contro un albero: nel violento impatto è morta una 20enne, mentre l'altra giovane a bordo della vettura è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 quando è stato richiesto del 118 lungo via braccianese Claudia al km 16,300: sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorritori insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri.

Una seconda ragazza trasportata in ospedale in elisoccorso

Le due ragazze sono state entrambe estratte dalla vettura incidentata ma purtroppo per una delle due non c'era ormai più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima di cui non sono ancora state diffuse le generalità era nata nel 1999. La seconda ragazza è stata invece trasportata a bordo di un elisoccorso in nosocomio dove è giunta in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso utili a ricostruire al dinamica dell'incidente: al momento nessuna ipotesi è esclusa.