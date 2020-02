Tragico incidente questa mattina alle 6.30 sulla via Casilina, all'altezza del chilometro 25, tra San Cesareo e Colonna in provincia di Roma. Per cause ancora da accertare una Bmw e un tir adibito al trasporto macchine si sono scontrati: l'auto, con a bordo tre persone, è rimasta incastrata sotto la motrice del mezzo pesante. Il bilancio è di due morti e un ferito grave. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco: purtroppo per due delle tre persone all'interno della macchina non c'è stato nulla da fare, sono morti praticamente sul colpo. Un terzo ferito è stato soccorso, le sue condizioni sono molto gravi ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Palestrina, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sul posto sono arrivati in poco tempo anche i poliziotti della polizia stradale di Colleferro con i colleghi della sezione di Albano in supporto. Per rimuovere le vetture è stato necessario chiudere la strada, causando lunghe code e traffico in entrambe le direzioni, sia verso Roma sia verso Frosinone. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, saranno le indagini della polizia stradale a far luce su quanto avvenuto questa mattina: sembra che il tir stesse uscendo da un parcheggio nei pressi di un distributore di benzina quando è avvenuto lo schianto. La scena che i soccorritori si sono trovati davanti è stata agghiacciante: due passeggeri della Bmw erano incastrati tra le lamiere dell'abitacolo, ormai privi di vita. La loro identità non è stata ancora resa nota. Non si conoscono invece le condizioni del conducente del camion bisarca. La strada, rimasta chiusa per ore, è stata da poco riaperta, anche se permangono code in entrambe le direzioni.