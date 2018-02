Un albero, per la precisione un pino marittimo piantato all'interno del giardino di un condominio, è crollato alle 14.30 di oggi, martedì 6 febbraio, in via Codirossoni all'altezza del civico numero 10. L'arbusto, lungo circa 25 metri, si è schiantato al suolo distruggendo due vetture, una Fiat 500 e una Fiat Punto, nella strada a ridosso del Raccordo nel quartiere di Torre Maura. Solo per un fortuito caso non si sono registrati feriti.

Crollato un albero a Guidonia.

Sul posto una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma, impegnati nella rimozione dell'albero – forse caduto per il forte vento – dalla sede stradale. Un altro albero è caduto in via Carlo Todini a Guidonia Montecelio, anche in questo caso danneggiando delle auto ma senza provocare feriti. Per rimuovere il tronco lungo 30 metri in azione anche un'autogru.