Tragedia sfiorata alla stazione degli autobus Tibus a pochi passi dalla stazione Tiburtina di Roma. Un romano di 51 anni, senzatetto, è stato arrestato con l'accusa di aver ferito un 42enne. Ieri i due hanno litigato per una questione di territorio: entrambi, infatti, si guadagnano da vivere chiedendo un'offerta per piccoli lavoretti, pulire vetri o spazzare i marciapiedi, svolti alla stazione dei bus. Il primo avrebbe chiesto all'altro di allontanarsi e poi, dopo il rifiuto di quest'ultimo, lo avrebbe ferito alla schiena con un paio di forbici. Il 42enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Roma Parioli.

Il comunicato del Comitato Stazione Tiburtina

"Ancora un'aggressione alla Stazione Tiburtina tra due senza fissa dimora, questa svolta si è sfiorato l'omicidio. Da anni ormai segnaliamo la totale assenza di sicurezza nell'area causata dalla somministrazione abusiva di cibo e bevande agli sbandati da parte di gruppi spontanei", si legge in una nota firmata dal Comitato Cittadini Stazione Tiburtina.

"Ogni sera sono centinaia gli sbandati che si assembrano sotto la sopraelevata antistante la Stazione Tiburtina, proprio di fronte i nostri palazzi. Questo tentativo di omicidio da parte di due sbandati in cui uno ha infilzato l'altro con delle forbici si è potuto sventare solo grazie agli operatori della Autostazione Tibus, unico vero presidio di normalità in zona e che il Comune di Roma vorrebbe eliminare", si legge ancora.