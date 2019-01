in foto: Foto di repertorio

Incidente nella metropolitana di Roma nella tarda serata di ieri. E' successo all'interno della stazione di Numidio Quadrato della linea A. Stando a quanto si apprende una donna di 35 anni italiana avrebbe provato ad attraversare i binari, ma sarebbe rimasta bloccata tra un treno e la banchina. Fortunatamente avrebbe riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e anche i vigili del fuoco, che hanno portato in salvo la donna con il carro sollevamento. La 35enne è stata soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, la donna è riuscita a spostarsi e a evitare l'impatto con il treno che stava arrivando.

Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni nella mattinata di oggi. Il servizio sulla linea A della Metro risulta regolare. Regolari anche le Metro B, B1 e C. Il transito dei treni della linea A della metro è stato sospeso fino al termine dell'intervento nella tarda serata di ieri, ma dopo pochi minuti è tornato regolare.