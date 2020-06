in foto: L’albero caduto su viale Carnaro

Tragedia sfiorata alle 5.45 della mattina di oggi – sabato 6 giugno – nel quartiere di Montesacro a Roma, dove un enorme pino si è schiantato sulla sede stradale all'altezza del civico 37 di viale Carnaro. L'albero è caduto all'improvviso svegliando il quartiere ancora immerso nel sonno, si è abbattuto perpendicolarmente alla strada danneggiando diverse auto posteggiate. Da verificare le ragioni del crollo, se l'albero fosse stato monitorato di recente o meno. Forse il forte vento degli scorsi giorni ha provocato la perdita di stabilità del pino. L'augurio dei residenti è che dopo quanto accaduto è che tutti gli alberi della zona vengano ora monitorati.

Strada chiusa e vigili del fuoco a lavoro

Per fortuna non ci sono stati feriti e in quel momento nessuna vettura era in transito. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada, mentre i vigili del fuoco sono a lavoro per rimuovere l'arbusto tagliandolo in più parti per renderne possibile il trasporto per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada rendendone così possibile la riapertura al traffico.