Tragedia a Campoverde, frazione di Aprilia. A perdere la vita Saverio Rigoni, un giovane padre di famiglia morto sul colpo dopo essersi schiantato contro un palo della luce. L'incidente è accaduto ieri, 7 giugno, intorno alle ore 21, in via Crocetta a Carano. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, al momento della tragedia il giovane viaggiava a bordo della sua automobile, una Mini.

Incidente mortale: la vittima è Saverio Rigoni

Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo avrebbe sbandato e si sarebbe schiantato prima contro la recinzione di un'abitazione e poi contro un palo della luce, ribaltandosi. L'uomo è deceduto sul colpo mentre un'altra persona è rimasta ferita gravemente. Per Saverio inutili i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso. La seconda vittima invece è stata trasportata con urgenza in ambulanza al pronto soccorso.

Il cordoglio di Campoverde

Saverio abitava a Campoverde e lavorava presso l'Aero Sekur. La comunità si unita al cordoglio della famiglia del giovane con messaggi di vicinanza e di affetto. Su Facebook tantissimi i messaggi postati sulla sua bacheca: "In un attimo sei volato via, in una tranquilla serata da passare a cena con gli amici. Non ci credo, scrivo ma non riesco a credere al perché la vita ti portato via così velocemente dai tuoi cari". E continua: "Eri sempre così sorridente e positivo. Saverio Rigoni riposa in pace, aiuta e proteggi la tua famiglia, sostienili nel dolore del lutto che ne avranno bisogno… Hai lasciato un gran vuoto incolmabile. Ci stringiamo forte al dolore dei cari. Vola alto, Ciao Saverio".