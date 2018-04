Una vera e propria tragedia ha scosso ieri sera Vetralla, paese in provincia di Viterbo: una bambina di soli due anni e mezzo è morta in seguito a una caduta dalle scale di casa. Secondo le prime ricostruzioni di quanto avvenuto, la bimba sarebbe caduta accidentalmente dalle scale della casa in cui viveva con i genitori in località Pian di San Martino, nelle campagne circostanti Vetralla. Cadendo il salto è stato di pochi metri ma è stato mortale per la bambina.

Appena avvenuto il tragico incidente, la madre – che si trovava all’interno dell’abitazione con la figlia – ha avvertito il padre e sono andati di corsa insieme alla bimba al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, dove è stata prontamente trasferita nel reparto di radiologia. I medici hanno tentato di soccorrere la piccola, ma non c’è stato modo di rianimarla. La bambina è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo all’ospedale. Probabilmente il decesso è stato causato dalla rottura della milza, avvenuto in seguito alla caduta di alcuni metri.

Sulla vicenda sta ora indagando la squadra mobile della questura che ha proceduto con il sopralluogo e i rilievi del caso all’interno dell’abitazione in cui la bimba è caduta dalle scale. Inoltre, il corpo della bambina è a disposizione della magistratura e nei prossimi giorni dovrebbe essere disposta l’autopsia.