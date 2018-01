Una tragedia che ha dell'incredibile, un assurdo incidente domestico quello che arriva da Velletri, nella provincia di Roma: una donna, la cui identità non è ancora stata resa nota, è caduta in un paiolo di acqua bollente mentre stava spennando alcuni polli, che verosimilmente sarebbero dovuti finire nell'acqua, nella sua casa di campagna. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente, ma è probabile che la donna sia inciampata, cadendo nell'acqua e riportando ustioni gravissime su buona parte del corpo.

Sono stati i familiari ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i soccorsi del 118: giunti sul posto, i sanitari si sono subito resi conto della gravità delle condizioni della donna, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasportato d'urgenza la ferita all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nel nosocomio capitolino i medici hanno riscontrato ustioni di secondo grado: la donna si trova adesso ricoverata in coma farmacologico. Sul luogo del tragico incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Velletri, che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.