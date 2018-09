Ha parcheggiato l'auto in una strada senza uscita, si è chiuso al suo interno e si è sparato un colpo di pistola. Tentato suicidio ieri a Roma, nella zona di Fontana Candida-Villa Verde, periferia orientale della Capitale. Protagonista dell'orribile vicenda una guardia giurata, che ha impugnato la pistola d'ordinanza e si è sparato un colpo al di sopra della spalla. Tantissimi i residenti della zona che hanno avvertito distintamente lo sparo e allertato soccorsi e forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno individuato l'auto parcheggiata e, al suo interno, l'uomo con una vistosa ferita tra la spalla e il collo dalla quale usciva molto sangue.

La guardia giurata è stata così trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe deciso di suicidarsi dopo aver avuto un'accesa lite con una persona di famiglia. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Casilino Nuovo, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.