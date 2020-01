Tragedia a Ostia: precipita dal bancone di casa e muore. Aperta un’inchiesta

La vittima è un uomo di 77 anni di cui non sono note la generalità. A trovare il corpo in via Federico Paolini, nel quartiere di Ostia Levante un passante che ha allertato i soccorsi, ma per lui non c’era ormai più niente da fare. Aperta un’inchiesta: non è escluso un gesto volontario da parte dell’anziano.