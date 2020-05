in foto: Immagine di repertorio

Tragedia alle porte di Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato schicciato da una trattore. I drammatici fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, in via delle Pedicate a Montecompatri, nella zona dei Castelli Romani. Secondo le informazioni apprese la vittima è un settantontenne del posto, purtroppo deceduto. Erano le ore 12.30 quando l'uomo è stato travolto dal mezzo agricolo che lo ha schiacciato, comprimendogli più della metà del corpo. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno lavorando i carabinieri della Stazione Comando Montecompatri, intervenuti sul posto, che hanno svolto i rilievi scientifici. Da quanto si apprende, pare che il settantottenne stesse arando il terreno di sua proprietà in aperta campagna all'altezza del civico 57, quando, improvvisamente e per cause non note, è finito a terra, probabilmente a seguito di un malore o dopo aver perso l'equilibrio, e il trattore lo ha travolto senza lasciargli scampo.

Il cadavere della vittima estratto dai vigili del fuoco

Purtroppo inutile l'intervento dei soccorritori, i vigili del fuoco con due squadre del Comando Provinciale di Roma hanno lavorato per estrarre il corpo senza vita rimasto intrappolato sotto al pesante mezzo agricolo. Sul posto nel tentativo di salvargli la vita è intervenuto anche il personale sanitario, atterrato con l'eliambulanza, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.