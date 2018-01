in foto: Foto dei Vigili del Fuoco

Tragedia a Gaeta, provincia di Latina, sul Longomare Caboto, a poche centinaia di metri dal porto della città nei pressi dei cantieri navali Italcraft. Intorno alle 19 e 30 di ieri un tir si è ribaltato e ha invaso l'opposta corsia di marcia. Ha travolto un fuoristrada e una automobile, una Ford Fiesta rimasta praticamente schiacciata dal mezzo pesante, ma anche un ragazzo di 25 anni che stava passeggiando insieme al suo cane.

Il corpo del 25enne estratto dopo tre ore di lavoro dei pompieri.

I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a estrarre dalle lamiere i due occupanti delle automobili. Uno di loro è in gravissime condizioni ed è stato trasportato d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Solo a notte fonda, quando i pompieri sono riusciti a sollevare il tir con l'aiuto di una potente autogru, è arrivata la conferma della morte del ragazzo, rimasto completamente schiacciato dal mezzo pesante. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere praticamente dopo tre ore di lavoro. Traffico bloccato in tutta la zona. La strada infatti è una delle vie di collegamento tra Gaeta e Formia. Dei rilievi si sta occupando la polizia stradale. Agli agenti spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se dalle prime ricostruzioni sembra possa essere stato causato dall'improvvisa foratura di una gomma del tir.