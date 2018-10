Marco, 20 anni da compiere, è morto questa mattina in tragico incidente durante una battuta di caccia al cinghiale. Il fatto è avvenuto nella zona di Santa Rufina-Cupaello, una frazione del comune di Cittaducale, provincia di Rieti.

Il ragazzo, intorno alle 10, è stato colpito al basso addome da un proiettile di fucile sparato da un compagno di caccia che si trovava vicino a lui. Scattati immediatamente i soccorsi, il 20enne è stato accompagnato d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti in condizioni già disperate disperate. I medici hanno immediatamente disposto un'operazione chirurgica, che doveva servire per fermare la grave emorragia in corso, ma l'intervento non è riuscito. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo a carico dell'uomo che ha sparato per il reato di omicidio colposo.

"Dopo la tragedia di questa mattina è difficile limitarsi ad esprimere la sola vicinanza dell'Amministrazione e della Comunità tutta alla famiglia di Marco. Ci ha lasciato un giovane stupendo che aveva davanti una vita tutta da divorare e lo ha fatto facendoci rimanere inermi e sbigottiti. Un vuoto che non potrà essere riempito e anche per questo ci stringiamo intorno ad una famiglia meravigliosa che non doveva fare i conti con un lutto cosi' terrificante. Ora chiediamo solo silenzio e rispetto", dice il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli.