in foto: Controlli su Grande Raccordo Anulare

Traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare. Sembra impossibile, ma è così: nonostante ormai quasi nessuno si sta mettendo al volante, oggi la polizia stradale ha organizzato controlli all'altezza dell'area di servizio in corrispondenza dell'uscita Ardeatina in carreggiata esterna. Tutte le macchine devono uscire obbligatoriamente all'autogrill e verranno controllate. "Traffico rallentato fra Via Laurentina e Via Ardeatina > Esterna . Controlli della Polizia Stradale per la verifica del rispetto delle regole predisposte dai decreti governativi", segnala Luce Verde Roma.

Nel fine settimana di Pasqua, tra sabato 11 e lunedì 13 aprile, informa Luceverde, "i controlli della polizia locale saranno rafforzati, non solo in città, ma soprattutto sulle strade consolari e sulle direttrici verso il mare. Ci sarà massima attenzione per monitorare eventuali spostamenti dalla Capitale verso le seconde case e in tutte le aree verdi e i parchi dell'area urbana. Verranno effettuati posti di blocco con controlli a campione, dove possibile, incanalando tutte le auto in sicurezza per verificare il rispetto delle misure di contenimento". Nel corso del weekend appena trascorso sono state 192 le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sul contenimento da Coronavirus. Tra sabato e domenica sono state oltre 32 mila le verifiche da parte della polizia locale di Roma Capitale.