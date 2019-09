in foto: Foto di repertorio

Traffico paralizzato su via del Muro Torto dalle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 2 settembre 2019. La circolazione sulla strada, in direzione Policlinico-Termini, è completamente bloccata a causa della chiusura del sottovia Ignazio Guidi all'altezza di Corso d'Italia per verifiche dovute agli allagamenti e al maltempo di ieri, domenica primo settembre. La chiusura, però, sta provocando disagi e ritardi per i pendolari e cittadini che oggi, primo giorno della prima settimana di settembre, devono recarsi nei loro rispettivi luoghi di lavoro.

Chiuso sottovia Ignazio Guidi: traffico bloccato, disagi e ritardi

Informa LuceVerde su Twitter che "sottovia Ignazio Guidi permane il divieto di transito > Via Nomentana e P.le della Croce Rossa per accertamenti tecnici allagamenti, code: su Corso d'Italia > Via Nomentana, su Viale del Muro Torto tra P.le Flaminio e P.le Brasile > Via Nomentana". "Per accertamenti tecnici, il sottovia Ignazio Guidi è chiuso dall'accesso di via Lucania in direzione via Nomentana e piazza della Croce Rossa", si legge sul sito Muoversi a Roma. Circolazione scorrevole e regolare in tutti gli altri quadranti della Capitale e anche sul Grande Raccordo Anulare, dove non si registrano code o rallentamenti dovuti al traffico intenso.