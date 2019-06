Prima in Italia, dodicesima in Europa e 31esima a livello mondiale. Meglio di Mosca, Istanbul, San Pietroburgo, Dublino, San Paolo e Los Angeles, ma peggio di Londra, Berlino, Parigi e Milano, solo per fare alcuni esempi. La materia di cui parlano queste classifiche è il traffico e la congestione stradale e la città presa in esame, in questo caso, è Roma. Tom Tom ha pubblicato il suo ‘Traffic Index' (su dati del 2018) che classifica 403 città del mondo in base al loro livello di traffico. Come detto, Roma è la città più congestionata d'Italia e nella Capitale gli automobilisti trascorrono circa il 39 per cento del tempo in più nel traffico rispetto ai tempi di percorrenza medi. Secondo Tom Tom "le vie più trafficate di Roma sono: via di Torrevecchia, via del Foro Italico, via Cassia, via Gregorio VII, la Tangenziale Est e via di Boccea". Le ore di picco di traffico sono le 8,00 e le 18,00.

Dietro Roma nella classifica italiana ci sono, nell'ordine, Palermo, Messina, Genova, Napoli, Milano, Catania, Bari, Reggio Calabria, e Bologna. “TomTom Traffic Index è il più accurato barometro a livello mondiale del traffico nelle aree urbane ed extra urbane e fornisce informazioni dettagliate sull’impatto che il congestionamento del traffico ha sui tempi di percorrenza nelle diverse città. Le amministrazioni pubbliche, le aziende e i decisori politici hanno quindi tra le mani uno strumento unico, completo di tutte le informazioni ed approfondimenti. TomTom con i suoi prodotti e le sue tecnologie da sempre si impegna per migliorare la vita degli automobilisti”, ha spiegato Luca Tammaccaro, vice presidente Tom Tom Sud Europa.

