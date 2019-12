in foto: treno regionale – foto di repertorio

Astral infomobilità segnala traffico rallentato sulla linea ferroviaria Fl1 Roma-Fiumicino-Orte a causa di un guasto. Maggior tempo di percorrenza fino a 10 minuti per i treni attualmente in viaggio. L'avviso è stato diramato alle 15,30 di oggi, 25 dicembre 2019. Aggiornamento: traffico tornato regolare.

Incidente sul Raccordo (già rimosso)

Sempre nel territorio della Capitale Astral segnalava anche un incidente, ora rimosso, in corrispondenza dell'uscita 28 del Grande Raccordo Anulare in corsia esterna. La circolazione sulle strade della Capitale, come prevedibile, è scorrevole e non si segnalano particolari criticità.