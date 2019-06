in foto: Traffico alle 10,20 sull’Autostrada A1

Traffico paralizzato sull'Autostrada A1 Roma-Napoli al chilometro 560,400 in direzione Firenze. Astral Infomobilità comunica che sul tratto interessato ci sono quattro chilometri in aumento tra Diramazione Roma Sud e Guidonia a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti mezzi pesanti e diverse automobili. Stando a quanto si apprende, al momento le vetture circolano solo sulla corsia di sorpasso. A causare incidenti e traffico sarebbe una voragine che si è aperta nel manto stradale e che danneggiato diverse autovetture e tir che transitavano sul tratto interessato. Alle 10,10 le code vengono segnalate in diminuzione.

Questo l'annuncio pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia: "Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la Diramazione di Roma sud e Guidonia Montecelio verso Firenze, si registrano 5 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto alle ore 7.40 all'altezza del km 560. Sul luogo dell'incidente si transita sulla corsia di sorpasso e sono presenti i mezzi di autostrade per l'Italia, la Polizia stradale, ed i mezzi di soccorso".

Per quanto riguarda la situazione di questa mattina (lunedì 10 giugno) sulle strade della Capitale, traffico paralizzato sul Grande Raccordo Anulare, a causa di un incidente, tra le uscite Prenestina e Appia in entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso anche sulla Tangenziale Est all'altezza della Tiburtina in direzione San Giovanni.