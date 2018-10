Caos vicino all'ospedale Sant'Andrea di Roma. "C'è il rischio che le ambulanze restino bloccate – ha comunicato la direzione generale del nosocomio in una lettera inviata dal commissario straordinario Giuseppe Caroli alla prefettura di Roma e alla Regione Lazio". I vertici dell'ospedale hanno anche informato che "può esserci un problema d'interruzione del pubblico servizio". Il traffico di auto attorno Sant'Andrea infatti potrebbe provocare "un problema di ordine pubblico dovuto alla impossibilità oggettiva delle ambulanze di giungere in emergenza al Dea". Un impedimento grave che potrebbe rallentare le procedure d'intervento per per i veicoli presenti che non permettono la libera entrata e uscita dei mezzi predisposti al soccorso. Fuori dall'ospedale infatti, come segnalano a Fanpage alcuni pazienti, si formano code di auto che non fanno passare i veicoli. Le macchine sono incolonnate per alcuni chilometri e spesso i pazienti sono costretti a scendere dalle auto per raggiungere la struttura a piedi.

Secondo quanto si apprende, i problemi sarebbero accentuati anche dall'accesso a una strada privata che passa all'interno dell'ospedale e viene utilizzata da diversi automobilisti come uscita del Raccordo verso il centro di Roma. "L'Azienda, in questi tre anni, ha cercato di coinvolgere tutte le amministrazioni che, ciascuna per la propria competenza, avrebbero dovuto fornire la soluzione al grave problema di viabilità – si legge ancora nella lettera. "Purtroppo, né il Comune di Roma, né il Municipio, né i vigili urbani, né l'Anas hanno mai posto in essere significative azioni risolutive".